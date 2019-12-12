Гаага, Нидерланды, , 08:48 — REGNUM Председатель общества по защите рохинджа Мухаммед Мохибулла обвинил государственного советника Мьянмы Аун Сан Су Чжи во лжи, об этом 12 декабря сообщает Associated Press.

Негативная реакция была вызвана выступлением лауреата Нобелевской премии мира в международном суде в Гааге, где Сан Су Чжи отвергла обвинения в геноциде рохинджа в штате Ракхайн.

«Вор никогда не признает, что он вор, а справедливость будет обеспечена путем предоставления доказательств. Мир получил от нас эти доказательства», — отметил Мохибулла в комментарии журналистам агентства.

О каких доказательствах идет речь, председатель общества в защиту рохинджа уточнять не стал.

Как передавало ИА REGNUM, в настоящее время в международном суде в Гааге проходят слушания по делу о геноциде народности рохинджа в Мьянме. Власти страны отвергают обвинения, заявляя, что они основаны на предвзятой позиции.

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