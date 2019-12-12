Париж, , 08:44 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон по согласованию со своим коллегой из Нигера Махамаду Иссуфу решил отложить проведение саммита с лидерами пяти стран региона Сахель, запланированного на 16 декабря, сообщает Le Figaro.

После вооруженного нападения на военный лагерь в Инатесе на западе Нигера, в результате которого погибли более 60 человек, Эммануэль Макрон позвонил своему коллеге из Нигера, и вместе стороны договорились «предложить своим коллегам отложить проведение саммита на начало 2020 года».

«Главы государств заявили о своей решимости оставаться едиными перед лицом угрозы террористических групп и определить в ближайшие недели политические и оперативные рамки для действий по обеспечению безопасности народа и государств региона Сахель», — говорится в заявлении Елисейского дворца.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции пригласил глав государств пяти стран региона Сахель (Мали, Буркина-Фасо, Нигер, Чад, Мавритания) приехать в По (Франция) 16 декабря, чтобы обсудить военное присутствие Франции в регионе.

Читайте ранее в этом сюжете: Макрон пригласил во Францию глав государств пяти африканских стран