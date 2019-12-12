Париж, , 08:24 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан выступил на встрече международной группы по Ливану в Париже, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

«Ливан сегодня находится в сложной ситуации, которая требует быстрого и решительного ответа со стороны ливанских властей, в первую очередь, реакции, которая должна сопровождаться международным сообществом», — отметил Жан-Ив Ле Дриан.

По его словам, финансовый сектор Ливана в значительной степени парализован, что чревато серьезными последствиями для всех жителей страны и компаний, многие из которых начали сокращать свою деятельность и зарплату сотрудников.

Министр выразил обеспокоенность институциональным вакуумом, существовавшим после отставки премьер-министра страны Саада Харири 29 октября, и поприветствовал действия ливанских вооруженных сил, которые почти два месяца пытаются сохранить стабильность в Ливане.

В МИД Франции отметили, что международная группа смогла коллективно определить четкую дорожную карту для решения ключевых задач, стоящих перед Ливаном, особенно в экономической области.

Жан-Ив Ле Дриан также призвал официальные лица Ливана отложить в сторону свои собственные интересы и учитывать общие интересы всех жителей страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря 2019 года в Париже состоялось рабочее совещание международной группы по Ливану под сопредседательством Франции и Организации Объединенных Наций.

Читайте ранее в этом сюжете: В Париже состоится совещание международной группы по Ливану