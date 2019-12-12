Сеул, , 08:26 — REGNUM К концу 2019 года в рамках резолюции Совета Безопасности ООН (СБ ООН), обязующей все страны — члены ООН репатриировать северокорейских рабочих, в КНДР вернулись 23 тыс. человек. Об этом сообщает KBS со ссылкой на официальный сайт Комитета СБ ООН по санкциям.

Отмечается, что до 6 декабря 47 стран — членов организации предоставили доклады о выполнении восьмого пункта резолюции 2397, принятой 22 декабря 2017 года и обязующей до 22 декабря 2019 года вернуть на родину всех граждан КНДР, служащих источником инвалютных поступлений для Пхеньяна.

Представители РФ сообщили, что с 2017 по 2018 год число северокорейских рабочих в стране сократилось с 30 023 человек до 11 490 человек. К марту 2019 года в Катаре данный показатель сократился с 2 541 человека до 70 человек, а в Польше — с 451 до 37 человек.

Известно, что из Кувейта также было репатриировано 904 северокорейских рабочих, ОАЭ — 823 рабочих, Вьетнама — 51 рабочий, Непала — 33 рабочих, Мьянмы — 21 рабочий, Перу — 6 рабочих, Швейцария — 3 рабочих.

Предполагается, что наибольшее число северокорейских рабочих находится в Китае, однако содержание доклада, предоставленного правительством Китая, не раскрывается.

В свою очередь, представители ряда стран, включая Южную Корею, США, Великобританию, Францию, сообщили об отсутствии северокорейских рабочих на территории страны.