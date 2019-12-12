Вашингтон, , 08:20 — REGNUM США, Китай, Россия, Великобритания и Япония обладают самыми мощными в мире военно-морскими флотами. Об этом пишет американский аналитический журнал The National Interest.

Американский флот, говорится в публикации, имеет глобальный охват, регулярно действуя в трёх океанах, Средиземном море и Персидском заливе. ВМС США располагают десятью авианосцами, девятью десантными кораблями, 22 крейсерами, 62 эсминцами, 17 фрегатами и 72 подводными лодками.

На втором месте — китайский флот, в распоряжении которого есть один авианосец, три десантных транспорта, 25 эсминцев, 42 фрегата, восемь атомных и около 50 обычных субмарин.

Российский ВМФ, наследник советского флота, находится на третьем месте. Россия располагает одним авианосцем, ещё 78 крупными кораблями, пятью крейсерами, 13 эсминцами и 52 субмаринами.

Британский Королевский военно-морской флот занимает четвёртую строчку, на пятой находятся Морские силы самообороны Японии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский журнал назвал российский атомный подводный крейсер «Юрий Долгорукий» «настоящим оружием Судного дня». Корабль стратегического назначения способен уничтожить города противника даже в том случае, если прочие ядерные силы страны будут ликвидированы первым ударом.

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