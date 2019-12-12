Нур-Султан, , 08:17 — REGNUM Депутаты Сената Казахстана одобрили поправки в договор с Россией об аренде комплекса «Байконур». Об этом 12 декабря сообщает агентство «Казинформ».

Закон «О ратификации Протокола о внесении изменений в договор аренды комплекса «Байконур» между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации от 10 декабря 1994 года» депутатам представил заместитель министра сельского хозяйства республики Айдарбек Сапаров.

По его словам, ратификация протокола завершает процесс вывода четырех участков земли общей площадью 11,6 тыс. га из-под российской аренды. Замминистра уточнил, что два участка площадью 1,74 тыс. га необходимы для расширения поселка Торетам в Кармакшинском районе Кызыл-Ординской области.

Еще два участка площадью 9,95 тыс. га выводятся для строительства международного коридора Западная Европа — Западный Китай, железной дороги Алма-Ата — Москва и газопровода Бейнеу — Чимкент.

Как сообщало ИА REGNUM, Мажилис (нижняя палата парламента) Казахстана одобрила вышеуказанный законопроект 6 ноября 2019 года. Сам протокол был подписан 9 ноября 2017 года на XIV форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Челябинске.

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