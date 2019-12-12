Тегеран, , 08:17 — REGNUM Посол Ирака в Иране Саид Джавад Кандиль заявил, что Багдад и Тегеран совместно выступают против вмешательства США в дела региона, об этом 11 декабря сообщает издание Tansim.

«Вмешательство иностранных государств направлено на разделение Сирии и привнесение хаоса в регион», — заявил дипломат, выступая на конференции в Университете имама Хомейни в Казвине.

Кандиль обвинил Соединенные Штаты в поддержке террористических организаций, а также в экономическом давлении на Иран и другие страны региона.

Напомним, противоречия между Ираном и США усилились после прихода к власти президента Дональда Трампа, отказавшегося от ядерного соглашения с Исламской Республикой и обложившего страну санкциями.

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