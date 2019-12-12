Ашхабад, , 08:02 — REGNUM Агентство США по международному развитию передало госкомитету водного хозяйства Туркмении судно для проведения дноуглубительных работ стоимостью $170 тысяч (10,8 млн рублей). Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Ашхабаде.

Приобретенный USAID земснаряд российского производства будет использоваться для очистки дна реки Мургаб. Это поможет предотвратить наводнения в густонаселенной Марыйской области Туркмении и поможет предотвратить отложения ила в Сарыязинском водохранилище.

Отмечается, что специальное речное судно закуплено в рамках проекта «Smart Waters: вода, образование и сотрудничество», финансируемого правительством США. Проект представляет собой пятилетнюю программу, призванную помочь пяти странам Туркестанского региона и Афганистану повысить технические навыки в области управления водными ресурсами и содействовать диалогу между сообществами на трансграничных реках.