Берлин, , 07:02 — REGNUM Руководство Германии «капитулировало» перед Соединёнными Штатами по ситуации с газопроводом «Северный поток — 2», заявил депутат от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре, сообщают РИА Новости.

По его словам, в 2018 году правительство ФРГ пыталось всячески противостоять попыткам срыва проекта строительства газопровода, так как считало его важным для энергетической безопасности страны. Теперь же, по мнению депутата, «США удалось связать «Северный поток — 2» с дестабилизированной ими же Украиной». Котре подчеркнул, что правительство Ангелы Меркель больше не может отстаивать позицию Германии и фактически «капитулировало» под нажимом Соединённых Штатов.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря Франция назвала «недопустимыми» санкции США против газопровода «Северный поток — 2». По словам главы французского минфина, Париж настаивает на объективном применении правовых норм Евросоюза в отношении проекта газопровода.

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