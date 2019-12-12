Кемерово, , 06:12 — REGNUM В Кузбассе состоялось заседание двадцатой сессии Совета народных депутатов региона, который с 1 декабря переименован в Законодательное собрание Кемеровской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM. На это обратили внимание и сами парламентарии.

«Сегодня прошла особенная сессия. Это первая сессия, которую мы провели, как депутаты Законодательного собрания Кемеровской области — Кузбасса, — отметил председатель парламента региона Вячеслав Петров. — Новое имя подчёркивает основную миссию — законотворчество, а также мы вернулись к своим корням — тому названию, с которого начиналась история законодательной власти Кузбасса 25 лет назад».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, закон о переименовании Совета народных депутатов региона в Законодательное собрание Кемеровской области — Кузбасс вступил в силу 1 декабря 2019 года. В сокращённом варианте заксобрание области будет называться парламентом Кузбасса.

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