Токио, , 06:01 — REGNUM План размещения комплекса ПРО Aegis Ashore в префектуре Акита (одного из двух, закупаемых в США) может быть пересмотрен правительством Японии из-за опасений жителей за своё здоровье. Об этом 12 декабря сообщает газета Asahi Shimbun.

Предполагалось, что одна установка Aegis Ashore будет размещена в городе Акита на тренировочной базе наземных Сил самообороны. Но власти столкнулись с категорическим несогласием жителей против размещения там комплексов ПРО из-за опасений, что радиомагнитное излучение от столь мощных радаров будет вредить их здоровью.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе госдепартамент Соединенных Штатов одобрил продажу Японии 73 ракет-перехватчиков для системы противоракетной обороны «Aegis» на сумму в $3,29 млрд.

Ранее также сообщалось об опасениях жителей города Акито, что при размещении комплекса ПРО они окажутся приоритетной целью для северокорейских ракет.

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