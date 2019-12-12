Лима, , 05:26 — REGNUM Верховный суд Перу назначил экс-премьер-министру страны Сесару Вильянуэве 18 месяце предварительного заключения на время следствия по делу Odebrecht. Об этом сообщила пресс-служба суда на официальной странице в Twitter.

«Решение предусматривает выпуск Национальной полицией национального и международного ордера на арест», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября лидер перуанской оппозиции Кейко Фухимори вышла из тюрьмы после года заключения. Ее приговорили к тюремному сроку по обвинениям в противодействии расследованию по отмыванию денег. Также Фухимори обвинялась в получении денег от бразильской строительной фирмы Odebrecht.

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