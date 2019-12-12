Иерусалим, , 05:41 — REGNUM Очередные повторные выборы в Кнессет (парламент Израиля) пройдут 2 марта 2020 года. Трансляцию с заседания, принявшего ранним утром 12 декабря закон о выборах, вел парламентский телеканал.

За утверждение закона проголосовали все 94 депутата теперь уже распущенного парламента.

За «лебединой песней» парламентариев наблюдали премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его основной политический противник на сентябрьских выборах Бени Ганц.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в полночь истёк срок, отведенный депутатам Кнессета Израиля на формирование правительства и парламент страны теперь официально считается распущенным.

Кризис вызван тем, что на парламентских выборах 17 сентября «Ликуд» и «Кахоль-лаван» не смогли набрать нужного количества голосов для единоличного формирования правительства.

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