Новосибирск, , 05:13 — REGNUM Директор парка культуры и отдыха «Сосновый бор» в Новосибирске Александр Гольман прокомментировал прошедшие накануне, 11 декабря, обыски в здании администрации учреждения.

«Мы ни в чём не виноваты», — сообщил он «НГС Новостям», добавив, что более подробно готов общаться через пресс-центр мэрии города или с разрешения руководителя профильного департамента.

Как ранее сообщало и, 11 декабря в администрации парка культуры и отдыха «Сосновый бор» прошли обыски с участием оперативников и бойцов ОМОНа. Это подтвердили в региональном управлении МВД РФ.

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