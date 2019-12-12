Новосибирск, , 05:05 — REGNUM В администрации парка культуры и отдыха «Сосновый бор» Новосибирска накануне, 11 декабря, прошли обыски с участием оперативников и бойцов ОМОНа.

«В кабинете директора, бухгалтерии и других помещениях производились обыски, изымалось оборудование, — сообщается в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте» со ссылкой на читателей. — Нового директора подозревают в присвоении или краже имущества у прошлого руководителя».

Информацию об обысках подтверждают в ГУ МВД по Новосибирской области.

«Сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия», — заявил VN.RU официальный представитель ведомства Антон Сурнин.