Гавана, , 04:40 — REGNUM Решение WADA отстранить Россию от участия в международных спортивных соревнованиях на четыре года политизировано и основывается на двойных стандартах. Об этом 11 декабря президент Кубы Мигель Диас-Канель написал в своём Twitter.

«Куба выступает против несправедливых санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России. Решения, касающиеся спорта и Международного олимпийского движения, не могут основываться на политических соображениях или двойных стандартах», — считает Диас-Канель.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) единогласно принял решение на четыре года лишить Россию права выступать на Олимпиадах, а также участвовать в чемпионатах мира и проводить их.

11 декабря спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что спортивные адвокаты РФ в ближайшее время подадут иски в CAS, чтобы обжаловать это решение.

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