Иерусалим, , 03:39 — REGNUM Из-за невозможности сформировать коалиционное правительство в Израиле проведут третьи парламентские выборы. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

В кнессете 2 марта следующего года называют вероятной датой проведения парламентских выборов.

17 сентября в Израиле прошли парламентские выборы, на которых «Ликуд» и «Кахоль-лаван» не смогли набрать нужного количества голосов для формирования правительства.

Напомним, 8 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предложил ввести прямые выборы главы правительства страны.

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