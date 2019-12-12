Иерусалим, 12 декабря 2019, 03:39 — REGNUM Из-за невозможности сформировать коалиционное правительство в Израиле проведут третьи парламентские выборы. Об этом сообщает The Jerusalem Post.
В кнессете 2 марта следующего года называют вероятной датой проведения парламентских выборов.
17 сентября в Израиле прошли парламентские выборы, на которых «Ликуд» и «Кахоль-лаван» не смогли набрать нужного количества голосов для формирования правительства.
Напомним, 8 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предложил ввести прямые выборы главы правительства страны.
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