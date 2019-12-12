Бразилиа, , 03:37 — REGNUM О возможном заболевании раком заявил 11 декабря журналистам президент Бразилии Жаир Болсонару. Об этом сообщает газета Globo.

«У меня светлая кожа, в своей жизни я много рыбачил, веду активный образ жизни, так что есть вероятность того, что рак кожи», — сказал Болсонару журналистам, собравшимся у ворот официальной президентской резиденции.

Президент шутливо ответил на вопрос о самочувствии, что его вице-президент Антониу Гамилтон Моурау «пока ещё побудет вторым лицом».

12 декабря Болсонару должен был отправится северо-восточный штат Баия. Поездка была отменена «ввиду переутомления», после посещения столичного военного госпиталя.