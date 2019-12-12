Иерусалим, , 03:35 — REGNUM В полночь (12 декабря 01:00 мск) истёк срок, отведенный депутатам Кнессета Израиля на формирование правительства и парламент страны теперь официально считается распущенным. Об этом 12 декабря сообщает израильская государственная радиостанция Kan.

Высший законодательный орган Израиля должен был сформировать коалиционный кабинет по итогам выборов 17 сентября.

Тем не менее, у депутатов ещё осталось право принять во втором и третьем чтениях законопроект о самороспуске, поскольку он был принят в первом чтении 11 декабря, ещё до того, как закончился срок, отведенный им на формирование правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря комитет израильского парламента завершил работу над законопроектом о роспуске Кнессета и проведении досрочных выборов.

В соответствии с законопроектом, у представителей парламента ещё было время до полуночи на формирование правительства.

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