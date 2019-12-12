Иерусалим, , 02:21 — REGNUM Политические партии Израиля не смогли сформировать коалиционное правительство к установленному сроку, в связи с этим в стране пройдут новые парламентские выборы. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post.

Здание Кнессета James Emery

Сообщается, что крайний срок для формирования правительства был отведен к полночи 11 декабря. Однако, как утверждает газета, все серьезные попытки депутатов договориться о создании коалиции были прекращены еще до дедлайна. В настоящее время в Кнессете обсуждается законопроект о проведении выборов 2 марта 2020 года. Если он не будет принят, то выборы будут «автоматически» назначены на 10 марта 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря комитет Кнессета завершил работу над законопроектом о роспуске израильского парламента и проведении досрочных выборов.

Читайте ранее в этом сюжете: Парламент Израиля подготовил законопроект о самороспуске