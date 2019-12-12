Сантьяго, , 01:36 — REGNUM Комиссия парламента Чили одобрила выдвижение обвинений против президента Чили Себастьяна Пиньеры из-за чрезмерного применения силы правоохранителями в ходе уличных протестов в стране, сообщает пресс-служба Палаты депутатов чилийского парламента.

«Тремя голосами против двух комиссия, рассматривавшая выдвижение конституционных обвинений главе государства, одобрила обвинения», — говорится в сообщении.

После этого обвинения будет рассматривать нижняя палата парламента Чили. Заседание по этому вопросу должно состояться 12 декабря. Если большинство депутатов одобрит выдвижение обвинений против президента, то дело дальше будет передано в Сенат, который уже и решит судьбу Пиньеры на посту главы государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября Сенат Чили призвал правительство страны к проведению «коренных структурных реформ». Предполагается, что с их помощью удастся прекратить насилие в стране, возникшее в ходе протестных акций, идущих в Чили с октября 2019 года.

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