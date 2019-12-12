Нью-Йорк, США, 12 декабря 2019, 01:31 — REGNUM Рост доверия станет основой для денуклеаризации КНДР и всего Корейского полуострова. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности.
По словам постпреда РФ, санкции малоэффективны в вопросе денуклеаризации КНДР.
Ранее сообщалось, что помощник генсека ООН по Ближнему Востоку и Азиатско-Тихоокеанскому региону Халед Хиари на заседании Совбеза призвал США и КНДР возобновить дипломатические переговоры.
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