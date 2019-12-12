Нью-Йорк, США, , 01:31 — REGNUM Рост доверия станет основой для денуклеаризации КНДР и всего Корейского полуострова. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности.

По словам постпреда РФ, санкции малоэффективны в вопросе денуклеаризации КНДР.

«Однако можно ли рассчитывать на прогресс, когда Пхеньян призывают безоговорочно выполнить все выдвигаемые условия под обещания будущих благ?», — задал риторический вопрос Небензя.

Ранее сообщалось, что помощник генсека ООН по Ближнему Востоку и Азиатско-Тихоокеанскому региону Халед Хиари на заседании Совбеза призвал США и КНДР возобновить дипломатические переговоры.

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