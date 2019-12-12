Нью-Йорк, США, , 01:05 — REGNUM Соединенные Штаты и КНДР должны возобновить переговоры на дипломатическом уровне, чтобы достичь денуклеаризации Корейского полуострова, заявил помощник генсека ООН по Ближнему Востоку и Азиатско-Тихоокеанскому региону Халед Хиари на заседании Совбеза.

«Генеральный секретарь призывает стороны продолжить уже начатое. Это требует настойчивости, политической воли и тщательной дипломатии», — заявил он.

По его словам, дипломатия поможет снизить напряженность, возникшую в результате паузы в переговорном процессе между Вашингтоном и Пхеньяном.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на заседании Совета Безопасности ООН представитель Китая Чжань Цзюнь призвал организацию ослабить санкции против Северной Кореи.

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