Рига, , 00:12 — REGNUM Комиссия по рынкам финансов и капитала (ФКТК) пригласила все лицензированные финансовые учреждения Латвии, банки и финансовые компании, перестать оказывать услуги мэру Вентспилса Айвару Лембергу, а также Свободному Вентспилсскому порту, Ассоциации развития бизнеса, Агентству развития Вентспилса и Латвийской ассоциации транзитного бизнеса, сообщил портал Dienas Business.

Кроме этого, ФКТК попросило участников рынка определить все счета, которые принадлежат напрямую или опосредовано внесённым в список санкций Айвару Лембергу и юридическим лицам, чтобы полностью закрыть им доступ к финансовому сервису

О дальнейших шагах в отношении заблокированных на счетах средств и прочем Комиссия будет информировать участников рынка отдельно, в каждом конкретном случае.

Нормативные акты существующие в Латвии запрещают оказывать финансовые услуги лицам попавшим под санкции стран участниц ЕС или НАТО.