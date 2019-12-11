Архангельск, , 23:58 — REGNUM Оппозиционные партии проголосовали против введения льготного тарифа для населения в сфере обращения с ТКО. Новость с таким заголовком сегодня опубликовала пресс-служба правительства Архангельской области по итогам сессии областного собрания.

Законопроект, предусматривающий предельный тариф в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами для населения был принят парламентским большинством, то есть членами фракции «Единая Россия».

«Данный законопроект позволит нам установить льготные тарифы в случае, если экономически обоснованный тариф превысит 520 рублей за кубометр отходов. На сегодняшний день этот тариф соответствует нормативу — 120 рублей с человека. Но норматив потребления у нас дифференцируется в зависимости от численности населенного пункта. 120 рублей с человека — это максимальный размер платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО, установленный для жителей крупных городов. Для сельской местности потолок тарифа составит 52 рубля с человека, и не более 73 рублей будет взиматься с жителей городов численностью менее 12 тысяч человек», — рассказала руководитель агентства по тарифам и ценам Архангельской области Елена Попова.

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM депутат областного собрания Леонид Таскаев (КПРФ), указанные суммы и смутили оппозицию.

«Законопроектом областного правительства «льготниками» признаны все без исключения жители Архангельской области с той лишь целью, чтобы на законных основаниях выделить бюджетные средства региональному оператору, если он сможет обосновать стоимость своих услуг выше 520 рублей за каждый кубометр вывезенных на муниципальную свалку отходов. Уже сейчас это юридическое лицо, которое не будет оказывать населению никаких услуг, кроме посреднических, вышло с обоснованной заявкой в почти 700 рублей за каждый кубометр. Разницу в каждый обоснованный рубль заплатит бюджет Архангельской области нашими налогами. Сомневаться в том, что регоператор обоснует, а правительство особо придираться не будет, не приходится, — заявил депутат. — Сейчас в Архангельске платят около 30 рублей с человека, а со следующего месяца — уже 120 рублей. За что? С регионального оператора даже не спросят о каких-то инвестициях. Он просто посчитал затраты тех операторов, что годами собирают и хоронят на наших свалках наши отходы, и прибавил к ним свою маржу, получив почти 700 рублей за куб? А областные чиновники договорились с ним, что оплатят разницу, так как платежеспособность населения, по их оценочному мнению, не позволяет платить больше 120 рублей с человека. Но этот тариф, который еще даже не установлен и ничем не обоснован, слишком высок для банальной перевозки отходов от бака на свалку. И вместо того, чтобы установить реальные нормативы накопления отходов вместо завышенных, вместо предоставления реальных услуг, а не посреднических, региональная власть решила еще и из бюджета докинуть частной компании, просто потому, что надо стартовать с 1 января».

В правительстве региона подчеркивают, что тариф на вывоз ТКО сопоставим с тарифами, установленными в ряде соседних регионов с близкими к Архангельской области географическими и климатическими особенностями — Республике Коми, Вологодской, Кировской, Мурманской областях. В частности, тариф, установленный для жителей сельской местности, является одним из самых минимальных среди регионов Северо-Западного федерального округа.

Размер тарифа будет утвержден региональным правительством до начала 2020 года.