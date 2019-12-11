Нью-Йорк, США, , 23:50 — REGNUM Не провоцировать ответных действий со стороны США призвала Северную Корею 11 декабря в ООН американский постпред Келли Крафт.

На заседании Совета Безопасности ООН представитель Соединённых Штатов заявила, что с Северной Кореей вести диалог, конечно, можно, но он должен быть обоюдным. Пхеньян, как заявила Крафт, должен «избегать провокаций» и соблюдать взятые на себя обязательства.

Напомним, 11 декабря в СБ ООН прошло заседание, инициированное американцами из-за испытаний, о которых 8 декабря объявила Северная Корея. Подробности испытаний не раскрывались.

Однако в конце ноября северокорейские власти сообщали об успешном испытании многоцелевой ракетной установки сверхбольшого калибра.

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