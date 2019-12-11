Вашингтон, , 23:33 — REGNUM Начавшие в 2016 г. расследование «вмешательства РФ» в выборы в США сотрудники ФБР виновны в злоупотреблении полномочиями, заявил 11 декабря сенатор Линдси Грэм (Республиканская партия) на слушаниях в Конгрессе.

Республиканец сделал своё заявление на слушаниях в юридическом комитете Сената.

Отметим, что Грэм возглавляет этот комитет, и теперь он выступил на заседании с комментариями к заявлению американского минюста, который 9 декабря объявил о неоправданности слежки ФБР за избирательной кампанией Дональда Трампа (в итоге выбранного президентом).

Грэм подчеркнул: то, что минюст в своём отчёте называет «несколькими нарушениями», на самом деле — «большой преступный сговор» и «злоупотребление полномочиями».

Он оценил происходящее как «сбой системы» в ФБР.

Напомним, 9 декабря американский минюст объявил, что слежка ФБР за избирательной кампанией Трампа была безосновательной. Слежка велась, чтобы уличить Трампа в связях с Москвой, которые якобы должны были помочь ему занять президентское кресло.

В ходе этой слежки стало понятно, что оснований для подозрений нет, но процесс не был остановлен. Узнав о выводах, которые обнародовал минюст, Трамп расценил эти действия ФБР против него как попытку переворота.

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