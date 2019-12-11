Берлин, , 23:06 — REGNUM В рядах германских вооружённых сил будут служить военные раввины, сообщили 11 декабря в правительстве страны.

Соответствующее решение принято германским руководством и Центральным советом евреев. Официально договорённость будет заключена 20 декабря 2019 г.

Раввины в армии будут проводить религиозные службы для евреев.

Напомним, в Германии также актуальной является проблема мусульманского населения, в том числе и среди военнослужащих.

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