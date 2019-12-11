Москва, , 22:50 — REGNUM Телефонный разговор президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана касался итогов прошедшего в Лондоне саммита НАТО, торгово-экономических вопросов, а также приоритетов двустороннего взаимодействия, сообщает 11 декабря пресс-служба Кремля.

Особое внимание, по информации пресс-службы, российский и турецкий лидеры уделили ситуации в Сирии, а также затронули проблемы ливийского урегулирования.

«Президент Турции проинформировал Владимира Путина о своих контактах в ходе прошедшего в Лондоне саммита НАТО. Обсуждён ряд приоритетных тем двустороннего партнерства, включая торгово-экономические связи», — указано в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган несколько раз заявил о намерении обсудить ряд вопросов с президентом России, не дожидаясь личной встречи, назначенной на январь 2020 года.

Напомним, в январе Владимир Путин должен приехать в Стамбул на открытие газопровода «Турецкий поток».

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