11 декабря 2019 | Время чтения 6 мин

WorldSkills? А что мешает Минтруду простимулировать отечественные предприятия для обучения под себя сотрудников, которым «за 50» с целью гарантированного трудоустройства?

Галина Смирнова, , 22:40 — REGNUM Официальный портал ОБСЕ на днях публиковал информацию о проведении в Ашхабаде семинара на тему «экономические выгоды трудовой миграции: лучшие практики ОБСЕ». Семинар был организован ОБСЕ для туркменских чиновников. Название семинара говорит само за себя! В течение двух дней 5−6 декабря государственные служащие Министерств: иностранных дел, нацбезопасности, внутренних дел, труда и соцзащиты, образования; миграционной и пограничной служб, а также представители общественных организаций получали, как сообщается на портале, знания и понятия об оперативных инструментах, необходимых для разработки эффективной национальной миграционной политики. Причем, подчеркнем, той политики, которая соответствует ценностям ОБСЕ и международным принципам.

На что бы ещё направить ваши пенсионные накопления? Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Руководитель Центра ОБСЕ в Ашхабаде Наталья Дрозд ссылаясь на решение 5/09 Совета Министров об управлении миграцией, в котором отмечается «возрастающая важность и выгоды, вытекающие из эффективного управления миграцией для социально-экономического развития, социальной сплоченности, безопасности и стабильности во всех странах», заявила:

«Мы считаем, что семинар будет способствовать усилиям правительства принимающей страны по развитию эффективной системы управления трудовой миграцией в Туркменистане».

Эксперт из Италии Уго Мельхионда представил свои соображения относительно проблем в области управления трудовой миграцией и роли в этом различных заинтересованных сторон. Участники семинара проанализировали ключевые политические и оперативные инструменты управления миграцией и подчеркнули важность и преимущества межгосударственного сотрудничества и двусторонних трудовых соглашений.

Портал «Хроники Туркменистана» разместили данную информацию на своей площадке. Читатели издания отреагировали на новость по-разному. Одни открыто возмущаются по поводу использования туркменского народа, как рабов, другие предлагают открыть границу для туркменистанцев, мол, на западе они быстрее «поднимутся», чем в родной стране.

Известно, что Туркменистан богат полезными ископаемыми, в частности, нефтью и газом. Вероятно, участие именно итальянского эксперта в семинаре для туркменских чиновников, неслучайно. Италия тоже богата, но на кадры, способные строить газопроводы. Так что, чем меньше в Туркменистане останется трудоспособного и образованного населения, тем лучше для западных «партнеров» республики. То есть меньше народа, больше кислорода! Кислорода, который достанется западу. Ничего не напоминает? Не по такому ли пути Россию пытаются вести отдельные чиновники и политики?!

Возможно, жители постсоветского пространства и найдут свое счастье в зарубежных странах, однако какое счастье можно найти на развитых рынках?! А вот для развитых стран, развивающиеся рынки — просто кладезь. И вся эта миграционная политика, продвигаемая западными институтами, на то и направлена, чтобы избавить развивающиеся страны от коренного населения, себе взять разве что лишь продвинутые «мозги» и получить легкий доступ к ресурсам и все это под благим предлогом — взаимного обмена опытом.

Несмотря на обвинения в адрес советского государственного устройства, оно имело и свои неоспоримые плюсы, которые сегодня легли в основу политики отдельных коммерческих западных организаций. Это и есть само по себе признание советского опыта по решению отдельных проблем. Точнее, не было бы сегодня проблем, если бы подобный опыт удалось сохранить бывшим советским республикам, в том числе, и России. Речь идет о нехватке квалифицированных кадров. Даже с помощью пенсионной реформы решить эту проблему не удается.

Продолжая реализацию взятого курса на замещение россиян мигрантами, не отступая от утвержденных возрастных параметров, установленных пенсионной реформы, и не повышая размеров реальных доходов, проблему с нехваткой кадров решить, не удастся.

Между тем, Минтруд предложил выплачивать стипендию ищущим работу россиянам старше 50 лет. Разработанный законопроект сейчас проходит независимую антикоррупционную экспертизу.

Проект предусматривает использование трех механизмов организации обучения: первый — предоставление дополнительного образования лицам, обратившимся в органы занятости населения, второй — обучение граждан, получившие соответствующее направление от работодателя, третий — обучение по одной из профессий, заявленных Союзом «Ворлдскиллс Россия». При этом расходы на образовательные программы в рамках первого и третьего механизмов будут компенсироваться из федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ.

То есть, работодатели, будут обучать своих сотрудников за свой счет. Возникает вопрос: «оно им надо?» Не проще ли принять тех же мигрантов? Интересно, что до конца 2024 года в рамках программы планируется обучить не менее 450 тыс. человек.

Согласитесь, немного людей планируется обучить — точно не то количество вакансий, которое требуется рынком. А главное, что обучение гарантированно обеспечит зарубежный институт WorldSkills деньгами из бюджета! При этом средства бюджета, которые так требовалось сформировать, в том числе и за счет пенсионных средств для развития экономики (!), не только пойдут зарубежной организации, но и не решат проблему трудоустройства. Не гарантирует этот механизм трудоустройства! Потому, как и у работодателей сейчас «мода на молодых» неприхотливых, и опытные люди после 50-ти жалуются, что предлагают им работать разве что уборщицами. И самое поразительное, что накопленные с помощью пенсионной реформы деньги при этой схеме не пойдут на развитие экономики страны!

Напомним, что WorldSkills — это международная некоммерческая ассоциация, декларирующая своей целью повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и проведения конкурсов профессионального мастерства, как в каждой отдельной стране, так и во всём мире в целом. К движению WorldSkills наша страна присоединилась в 2012 году.

Движение развивает или прививает, а также оценивает обычные рабочие навыки, по сути, используя систему, широко развитую и хорошо отлаженную в СССР. То есть, навыки развиваются с практической точки зрения — на специализированных площадках, коими раньше служили и трудовые классы в школах, и сами предприятия, на которых студенты образовательных учреждений были обязаны проходить практику.

При всей этой агонии с нехваткой квалифицированных кадров, и попытками решить эту проблему, совершенно непонятно, каким образом, тот же WorldSkills сможет обеспечить российский рынок необходимыми кадрами в сфере высоких технологий, ведь организация больше нацелена на развитие рабочих специальностей.

Но больше всего непонятно, почему Минтруд последнее время все больше пестрит странными идеями, которые имеют одноразовый характер, все больше нацеленные на сиюминутные решения проблем, но при этом никак не решающие этих проблем на долгосрочную перспективу. Более того, имеющие предпосылки по их усугублению в долгосрочной перспективе.

WorldSkills? А что мешает Минтруду простимулировать отечественные предприятия для обучения под себя сотрудников, которым «за 50» с целью гарантированного трудоустройства?