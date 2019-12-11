Хмеймим, Сирия, , 22:32 — REGNUM Российская военная полиция и вертолёты армейской авиации продолжили патрулирование зоны у границы Сирии и Турции, сообщил 11 декабря на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон Юрий Боренков.

По его информации, патрулирование в Сирии было проведено на территории сирийских провинций Алеппо, Ракка и Хасака.

Кроме того, вертолёты российской армейской авиации осуществили воздушное патрулирование по маршрутам Камишлия — Телль-эш-Шур-Гарби — Тель-Тамр — электроподстанция Мамбрука — Бтейман — элеватор «Алия» — Телль-эш-Шур-Гарби — Камишлия.

Как сообщало ИА REGNUM, патрулирование приграничной зоны проводится для обеспечения отвода курдских вооруженных формирований от границы с Турцией. Благодаря этому была остановлена турецкая военная операция «Источник мира» на северо-востоке Сирии.

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