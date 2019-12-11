Москва, 11 декабря 2019, 22:20 — REGNUM Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, сообщает 11 декабря РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.
По его словам, президенты обсудили обстановку, складывающуюся в Сирии и Ливии.
Дмитрий Песков добавил, что подробности этих переговоров будут оглашены позже.
Стоит отметить, что ранее представители Турции заявили, что главной темой беседы российского и турецкого лидеров была ситуация в Сирии.
Ранее администрация турецкого лидера сообщила, что президенты обсудили в первую очередь Сирию, а также двусторонние отношения и региональные проблемы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Эрдоган заявлял о своем желании убедить Москву отказаться от поддержки в Ливии сил Халифы Хафтара.
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