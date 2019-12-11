Москва, , 22:14 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонной беседы рассказал президенту РФ Владимиру Путину о контактах в рамках саммита Североатлантического альянса. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Президент Турции проинформировал Владимира Путина о своих контактах в ходе прошедшего в Лондоне саммита НАТО», — говорится в сообщении.

Помимо этого, стороны обменялись мнениями по двустороннему сотрудничеству, включая его экономические аспекты, а также отметили важность продолжения совместной работы в области энергетики и военно-технического взаимодействия.

Путин и Эрдоган согласились с необходимостью продолжения борьбы с терроризмом в Сирии, в особенности в провинции Идлиб и на северо-востоке страны, а также с важностью выполнения взаимных договорённостей в этой области.

Также оба лидера выразили готовность содействовать сирийскому Конституционному комитету, а также обеспокоенность боестолкновениями в районе ливийской столицы Триполи. Путин и Эрдоган считают необходимым, чтобы стороны конфликта в Ливии смогли вернуться к прекращению огня и сесть за стол переговоров.

Помимо этого, российский и турецкий лидеры договорились продолжить взаимодействие на различных уровнях.