Киев, , 22:11 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Европейского союза сохранить санкции против Российской Федерации. Соответствующую просьбу он озвучил в состоявшемся сегодня, 11 декабря, телефонном разговоре с главой Европейского совета Шарлем Мишелем.

В ходе разговора Зеленский выразил надежду, что лидеры стран Евросоюза и впредь будут сохранять курс на поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Также Зеленский выразил надежду, что Евросоюз не прекратить санкционное давление на Российскую Федерацию.

Кроме того, президент Украины заверил Мишеля, что его страна останется надежным партнером ЕС в вопросе транзита газа.