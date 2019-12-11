Киев, , 21:51 — REGNUM За сколько украинский президент Владимир Зеленский продал телесериал «Слуга народа» российскому телеканалу ТНТ, — этот вопрос задал главе государства депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (фракция «Европейская солидарность»).

Гончаренко 11 декабря в Facebook опубликовал скан депутатского запроса, который он направил Зеленскому. Запрос написан в связи с тем, что на ТНТ стартует сериал, в котором Зеленский фигурирует как актёр.

Гончаренко «В связи с этим написал запрос лично Зеленскому, чтобы узнать «что почём».

Депутат, который представляет в украинском парламенте партию бывшего президента Украины Петра Порошенко, интересуется, «за какую сумму «Студия Квартал 95», создателем которой является сам Владимир Александрович, были проданы права на трансляцию российскому телевидению».

Также он спрашивает, когда начались переговоры о продаже прав на показ сериала и когда состоялась сама продажа.

Украинский депутат отмечает, что о показе сериала на ТНТ было объявлено сразу после переговоров «нормандской четвёрки», «где был и глава Газпрома, который и владеет ТНТ».

Гончаренко «Кто знает, может Зеленский договаривался о сериале в обмен на «формулу Штайнмайера»?»

Напомним, показ «Слуги народа», в котором Зеленский сыграл президента, начался на ТНТ 11 декабря. «Нормандский саммит» состоялся в Елисейском дворце (Париж) 9 декабря.

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