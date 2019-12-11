Анкара, , 21:45 — REGNUM Представитель турецкого президента Ибрагим Калын заявил, что Турция не намерена отказываться от российской системы ПРО С-400, несмотря на санкции США, 11 декабря передает агентство Reuters.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 11 декабря комитет Сената по международным отношениям Конгресса США поддержал введение санкций против Турции.

Санкции планируется ввести за покупку Турцией российской противоракетной системы С-400 и турецкую военную операцию на севере Сирии.

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