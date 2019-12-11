Тбилиси, , 21:39 — REGNUM Правящая партия «Грузинская мечта» 14 декабря созывает и ожидает в Тбилиси всех своих сторонников и всех сторонников «европейского курса Грузии», заявил на брифинге 11 декабря генсек партии, мэр Тбилиси Каха Каладзе.

«Как вам известно, Грузия стала председателем Совета Европы, и это очень важное событие, которое отводит нашей стране достойное место в европейской семье. В связи с этим событием 14 декабря по инициативе молодежной организации «Грузинской мечты» на площади Свободы в Тбилиси пройдет торжественное мероприятие, масштабное собрание. Мы, политическая команда «Грузинской мечты», с удовольствием присоединимся к этой инициативе молодежи. И я могу сказать, что это мероприятие уже вышло за рамки молодежной организации и стало праздничным мероприятием для всей команды и всех тех людей, кто поддерживает европейское будущее Грузии», — заявил Каладзе.

По его информации, в этот день партия ожидает в Тбилиси своих сторонников со всех регионов и обеспечит транспортировку всех желающих до столицы и обратно.

Каладзе еще раз призвал всех — тбилисцев и жителей всех регионов страны — приехать в этот день в Тбилиси и выразить свою поддержку «европейскому пути Грузии».

Как известно, ситуация в Грузии обострилась после того, как парламент 14 ноября не смог принять поправки в Конституцию, предусматривающие переход на пропорциональные выборы парламента в 2020 году. Оппозиция начала акции протеста у здания парламента, затем перешла к мелким локальным акциям у офисов правящей партии, мажоритарных депутатов и органов местного самоуправления.

На фоне протекающих в стране негативных протестов Грузия сроком на следующие 6 месяцев заняла пост председателя Комитета министров Совета Европы. В правящей партии заявляют, что «большое собрание» 14 декабря посвящено именно этой дате и должно увенчать неделю праздничных мероприятий, которую все эти дни проводила молодежная организация «Грузинской мечты». Оппозиция же считает, что правящая партия в панике и в страхе перед оппозиционным протестом решила «продемонстрировать всем число своих сторонников».