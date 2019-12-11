Приштина, , 21:32 — REGNUM Власти односторонне отделившегося от Сербии края Косово объявили нобелевского лауреата по литературе Петера Хандке персоной нон грата. Об этом 11 декабря сообщил и.о. министра иностранных дел Косово Бехджет Пацолли.

«Я принял решение объявить Хандке нежеланным гостем в Косове. С сегодняшнего дня он персона нон грата. Отрицание преступления и поддержка преступников — это ужасное преступление», — написал он на своей странице в Facebook.

Как передавало ИА REGNUM, Петер Хандке, известный не только своими литературными произведениями, но и поддержкой сербского лидера Слободана Милошевича, получил Нобелевскую премию 10 декабря.

Турция, Албания и Косово в связи с этим объявили бойкот Нобелевской премии. Депутаты боснийского Сараево также объявили Хандке персоной нон грата. В свою очередь мэр Баня-Луки Игор Радойчич пригласил писателя посетить Республику Сербскую в ближайшее время.

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