Екатеринбург, , 21:31 — REGNUM В мэрии Екатеринбурга не согласилось с тезисом о ненужности содержания городской академии современного искусства. Об этом сообщает «Уралинформбюро»

На заседании комиссии по образованию депутат Елена Дерягина усомнилась, что городу нужно продолжать тянуть на себе муниципальный вуз.

На слова парламентария ответил глава городского управления культуры Илья Марков. По словам чиновника, академия является «фишкой» Екатеринбурга. Сейчас в учреждении учатся около 300 студентов, и выпускники вуза пользуются спросом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в столице Среднего Урала с аншлагом прошла Уральская индустриальная биеннале современного искусства. Её посетили более 115 тысяч человек.

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