Вашингтон, , 21:24 — REGNUM Американские военные в Сирии сотрудничают с курдами только в помощи против террористов группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил 11 декабря американский министр обороны Марк Эспер в Конгрессе.

Эспер «Это не было договорённостью о том, что мы поможем им создать автономное курдское государство, и это также не было договорённостью о том, что мы будем воевать с Турцией на их стороне».

Напомним, США поддерживают курдские вооружённые формирования в Сирии. Активизация такой поддержки уже не раз вызывала обострение обстановки в Сирии: Турция из-за американской поддержки курдов дважды за последние два года разворачивала военные кампании в САР.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Пентагона в Конгрессе отдувается «за сирийскую нефть»