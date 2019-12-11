Вашингтон, 11 декабря 2019, 21:24 — REGNUM Американские военные в Сирии сотрудничают с курдами только в помощи против террористов группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил 11 декабря американский министр обороны Марк Эспер в Конгрессе.
Напомним, США поддерживают курдские вооружённые формирования в Сирии. Активизация такой поддержки уже не раз вызывала обострение обстановки в Сирии: Турция из-за американской поддержки курдов дважды за последние два года разворачивала военные кампании в САР.
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