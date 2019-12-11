Анкара, , 21:11 — REGNUM Санкции против Турции, обсуждаемые конгрессом США из-за приобретения Анкарой российских комплексов ПВО С-400, не смогут повлиять на позицию страны, заявил 11 декабря журналистам пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

«Никакого влияния на наши планы по С-400 это в любом случае не окажет, процесс будет продолжаться… Мы не отступим в этом вопросе. С-400 будут использоваться нашими вооружёнными силами», — сказал Калын.

По его словам, страны НАТО так и не построили на юге Турции систему ПВО из комплексов Patriot, хотя Анкара неоднократно об этом просила.

«Мы для этого предприняли много усилий, но в конце концов пришлось покупать С-400», — сообщил пресс-секретарь президента Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, российские комплексы ПВО С-400 были поставлены Турции летом 2019 года. Вашингтон до сих пор требует от Анкары отказаться от этой сделки и угрожает санкциями.

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