Киев, , 21:11 — REGNUM Святошинский районный суд Киева заочно приговорил к 14 годам тюрьмы бывшего депутата крымского парламента, ныне — депутата Государственной думы Светлану Савченко («Единая Россия»), признав её виновной в государственной измене Украине. Об этом сегодня, 11 декабря, сообщает находящаяся в Киеве «прокуратура Автономной республики Крым».

Согласно приговору, Савченко участвовала в заседании бывшей Верховной рады Автономной республики Крым, на котором были приняты постановления о независимости и о правопреемстве Крыма, что в дальнейшем, по мнению украинской юстиции «привело к оккупации полуострова».

Также Савченко вменяется в вину, что она принимала участие во внеочередном заседании Государственного совета Крыма, чем обеспечила функционирование данного органа, который в Киеве считают «незаконным». именно на этом заседании была принята конституция Республики Крым, согласно которой, она стала неотъемлемой частью территории Российской Федерации.

Депутат Савченко назвала вынесенный ей заочный приговор «политическими играми, в русле извращенной логики».

Она отметила, что все, что происходит на Украине после государственного переворота в 2014 году, лежит вне правового поля.

«В таких случаях как сейчас лучше всего обращаться к русской классике. Как писал Грибоедов — «А судьи кто?». Решение суда, который вынес приговор, не имеет никакой юридической силы», — сказала она.

Савченко считает, что Украина уже прошла точку невозврата и эта неминуемо придет к катастрофе.