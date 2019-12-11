Тбилиси, , 20:57 — REGNUM Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что своим заявлением о грузинской армии нынешний президент Грузии выразила то, чего желает Иванишвили и чего хочет Россия. Об этом он заявил в своем очередном видеокомментарии по происходящим в стране событиям.

«Посаженная Бидзиной Иванишвили после сфальсифицированных выборов кукла Саломе Зурабишвили вчера сделала крайне оскорбительное заявление и сказала, что у Грузии нет ни армии, ни оружия. Не оправдывайте ее напрасно, что эта женщина не знает языка или она не в себе. Это прямое выражение мести нашей армии со стороны вооруженных сил России, чьи 13 или 14 летательных аппаратов были сбиты нами (имеется ввиду августовская война 2008 года), чего после войны в Афганистане никто еще не делал», — заявил Саакашвили.

По его словам, своими оценками Саломе Зурабишвили оскорбила не только военнослужащих действующей армии и ветеранов, но и память погибших граждан Грузии.

Как сообщало ИА REGNUM, на встрече с научными работниками президент Грузии заявила, что «у Грузии нет ни армии, ни оружия, и никогда не будет», имея ввиду, что у Грузии есть более сильное оружие — знания, наука и культура.