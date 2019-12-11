Тбилиси, 11 декабря 2019, 20:57 — REGNUM Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что своим заявлением о грузинской армии нынешний президент Грузии выразила то, чего желает Иванишвили и чего хочет Россия. Об этом он заявил в своем очередном видеокомментарии по происходящим в стране событиям.
По его словам, своими оценками Саломе Зурабишвили оскорбила не только военнослужащих действующей армии и ветеранов, но и память погибших граждан Грузии.
Как сообщало ИА REGNUM, на встрече с научными работниками президент Грузии заявила, что «у Грузии нет ни армии, ни оружия, и никогда не будет», имея ввиду, что у Грузии есть более сильное оружие — знания, наука и культура.