Москва, , 20:57 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин часто встречался со своим предшественником Юрием Лужковым в последний период его жизни. Об этом он рассказал 11 декабря в эфире телеканала «ТВ Центр».

«В первые годы практически не общались, а в последний период встречались довольно-таки часто. В этом году — раза четыре или пять», — сказал Собянин.

Он отметил, что в ходе этих встреч Лужков «всегда был в тонусе» и «заряжен делом», рассказывал о сельском хозяйстве и предприятии, которым он занимался.

«Было очень интересно его послушать», — добавил Собянин, отметив, что это было «чисто человеческое общение», и «хозяйственные вопросы города практически не вмешивались в разговор».

Как сообщало ИА REGNUM, Юрий Лужков скончался 10 декабря на 84-м году жизни, не перенеся операции на сердце. Должность мэра Москвы он занимал с 1992 по 2010 год.