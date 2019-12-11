Тбилиси, , 20:56 — REGNUM «Европейская Грузия» требует расследования факта нападения на лидеров своей партии, Гиги Угулава и Георгия Габашвили, совершенного 11 декабря утром в Тбилисском международном аэропорту и все обвинения адресует правящей партии «Грузинская мечта».

Как заявил на брифинге после этого инцидента один из лидеров партии Давид Бакрадзе, неизвестные напали на оппозиционеров в самой защищенной зоне аэропорта после того, как те прошли регистрацию и паспортный контроль.

Причиной таких участившихся в последний период инцидентов «Европейская Грузия» считает ту атмосферу ненависти, безнаказанности и насилия, которую за годы правления «Грузинской мечты» внедрил в стране лидер партии Бидзина Иванишвили.

«Они создали этот климат ненависти к оппозиции, посылают группы насильников на акции протеста, устраивают контракции. На фоне, когда активистов оппозиции арестовывают за принесенные на акцию дрова, действия насильников остаются безнаказанными. И сегодняшний инцидент — наглядный пример такого двойственного отношения властей», — заявил Бакрадзе и призвал МВД расследовать инцидент в аэропорту и наказать нарушителей. А правящую партию и ее лидера призвал изменить в стране климат ненависти, насилия и безнаказанности.

Более категоричным был второй лидер партии Гига Бокерия, который заявил, что Иванишвили в панике и агонии прибегает к крайним мерам, но подчеркнул, что эту игру нынешняя власть обязательно проиграет.

Как известно, ситуация в Грузии обострилась после того, как парламент 14 ноября не смог принять поправки в Конституцию, предусматривающие переход на пропорциональные выборы парламента в 2020 году. Оппозиция начала акции протеста у здания парламента, затем перешла к мелким локальным акциям у офисов правящей партии, мажоритарных депутатов и органов местного самоуправления. Так называемые контракции в ответ на агрессивные действия оппозиции позднее начали и сторонники «Грузинской мечты». В результате у здания парламента Грузии появилась еще одна палатка, в которой свой протест выражают члены движения «Сохраним жизнь», а на их палатке красуются запачканные красной краской портреты Гиги Бокерия и других «апологетов» партии экс-президента Саакашвили.