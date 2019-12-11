Вашингтон, 11 декабря 2019, 20:55 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео объявил о введении новых санкций против Ирана, 11 декабря передает агентство Reuters.
Санкции, которые вступят в силу летом 2020 года, касаются иранской авиакомпании Mahan Air и государственной судоходной компании Ирана.
Также под санкции США касаются шанхайской судоходной компании ESAIL, которую американские власти обвиняют в сотрудничестве с иранскими контрагентами, попавшими под санкции.
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