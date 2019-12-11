Вашингтон, , 21:02 — REGNUM Американские военные не в курсе планов руководства страны на сирийскую нефть, заявил 11 декабря министр обороны Соединённых Штатов Марк Эспер в Конгрессе.

Отвечая на вопрос о том, намерено ли правительство торговать сирийской нефтью, глава военного ведомства ответил, что ни о чём подобном ему не известно.

Он пояснил, что в его задачи входит решение военных вопросов, в том числе не дать группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) добраться до нефти в Сирии.

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Напомним, 11 декабря в Конгрессе проходят слушания по делам вооруженных сил США. Эспер уже ответил на ряд вопросов, в том числе о присутствии России, а также Турции в Сирии.

О важности доступа к сирийской нефти неоднократно заявлял американский президент Дональд Трамп.

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