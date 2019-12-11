Вашингтон, , 20:45 — REGNUM Об усилении присутствия российских военных в Сирии в ноябре 2019 г. заявил 11 декабря американский министр обороны Марк Эспер на слушаниях в Конгрессе.

Отвечая на вопрос, тревожит ли его усиление за последние полтора месяца присутствия российских военных в Сирии, глава Пентагона ответил, что да, тревожит, «но не слишком».

Больше его беспокоит рост российского влияния в Египте, Саудовской Аравии и «в других местах». Также он указал на российско-турецкое взаимодействие как на значимый фактор.

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Напомним, Россия и Турция занимаются совместным патрулированием зон безопасности на севере Сирии. На этих условиях Анкара согласилась приостановить свою кампанию на севере Сирии против курдов.

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