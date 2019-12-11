Вашингтон, , 20:31 — REGNUM Незамедлительно подписать закон об оборонном бюджете на 2020 г. пообещал президент Соединённых Штатов Дональд Трамп 11 декабря в Twitter.

Комментируя финальную версию законопроекта по военному бюджету, глава Штатов отметил, что в ней учтены «все приоритеты» США.

Трамп «Конгресс, не медлите с этим больше! Я подпишу этот исторический законопроект… немедленно!».

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Напомним, финальная версия американского оборонного бюджета на новый финансовый год одобрена на уровне согласительной комиссии из демократов и республиканцев 9 декабря.

11 декабря проект бюджета должен быть принят Палатой представителей США. Затем он поступит на рассмотрение в Сенат, а уж потом ляжет на стол Трампа.

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