Нью-Йорк, США, , 20:17 — REGNUM Официальный представитель постпредства КНР при ООН выступил и заявил решительный протест постпреду США Келли Крафту. Причиной дипломатического демарша стали постоянные нападки и грубое вмешательство во внутренние дела КНР под предлогом защиты прав человека, особенно в связи с ситуацией в Гонконге и Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР), сообщает 11 декабря Синьхуа.

Подчеркнув, официальные лица КНР неизменно ставят защиту и продвижение прав человека во главу угла своей внутренней и международной политики, представитель китайского постпредства особо отметил свободу вероисповедания граждан КНР, а также меры по обеспечению стабильности, пресечению и предотвращению терроризма и экстремизма. В СУАР благодаря этой политике, подчеркнул дипломат, уже три года не произошло ни одного террористического акта.

Китайская сторона обратила внимание, что в США много своих проблем с правами человека — насилие с применением огнестрельного оружия, расовая дискриминация, социальная поляризация и дестабилизация. Кроме того, США проводят внешнюю политику, направленную на подрыв суверенитета других стран, насаждение в них «цветных революций».

Китайская дипломатия посоветовала американской стороне, отбросив предвзятость и отказавшись от политизации вопроса о правах человека, согласиться с реальностью и перейти к равноправным, конструктивным взаимоотношениям и партнёрству.